Çiğdemim Derneği’nin 30. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2026 Tavla Turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, mahalle kültürünü yaşatmak ve farklı kuşakları bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 19 yarışmacı katıldı.

Sekiz tur üzerinden düzenlenen turnuvada, iki yenilgi alan yarışmacıların elendiği sistem uygulandı. Karşılaşmalar boyunca rekabetin arttığı organizasyon, final maçıyla sona erdi.

Finalde Bülent Güner Kazandı

Turnuvanın finalinde Bülent Güner ile Gökhan Varlık karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 5-2 kazanan Bülent Güner, Çiğdemim Derneği 2026 Tavla Turnuvası’nı birinci sırada tamamladı.

Turnuvada dereceye giren isimler şöyle sıralandı:

Birinci: Bülent Güner

İkinci: Gökhan Varlık

Üçüncü: Ümit Köse

Organizasyonun sonunda ilk üç sırada yer alan yarışmacılara başarılarının anısına plaketleri takdim edildi.

Çiğdemim Derneği’nde Komşuluk ve Dayanışma Vurgusu

Çiğdemim Derneği’nin 30. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tavla turnuvası, sportif rekabetin yanı sıra mahalle sakinlerini bir araya getiren bir buluşma oldu. Katılımcılar, dostça mücadele ederek komşuluk ilişkilerinin ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağladı.

Çiğdemim Derneği, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara, dereceye giren isimlere ve organizasyona destek verenlere teşekkür etti. Dernek, 30 yıldır sürdürdüğü çalışmalarla mahallede dostluk, dayanışma ve komşuluk kültürünü yaşatmaya devam edeceğini belirtti.