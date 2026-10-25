Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevinden ayrıldığına ilişkin gelişme, gazeteci Talat Atilla’nın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Atilla, Saral ile telefonda görüştüğünü belirterek görüşmede geçen ifadeleri kamuoyuyla paylaştı.

Görevden ayrıldığını doğruladığı öne sürüldü

Talat Atilla, paylaşımında Oktay Saral’ı arayarak görevden alınıp alınmadığını sorduğunu aktardı. Atilla’nın açıklamasına göre Saral, görevinden ayrıldığını doğrularken kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Saral’ın görüşmede, “Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.” dediği belirtildi.

Azerbaycan açıklamalarıyla bağlantısı soruldu

Görüşmede Saral’a, görevden ayrılmasının Azerbaycan’la ilgili açıklamalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı da soruldu. Talat Atilla’nın aktardığına göre Saral, bu soruya “Evet, öyle görünüyor.” yanıtını verdi.

Söz konusu yanıt, Saral’ın görevden ayrılmasıyla Azerbaycan hakkındaki açıklamaları arasında bağlantı olabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.

“Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Oktay Saral’ın görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sözleri de öne çıktı. Atilla’nın paylaşımına göre Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önemli olan Türkiye Cumhuriyetidir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır.”

Saral’ın görevden ayrılmasına ilişkin ayrıntılar, Talat Atilla’nın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansırken, görüşmede aktarılan ifadeler gündemdeki yerini aldı.