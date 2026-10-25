İstanbul Barosu’nda yeni başkanın belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimde oy sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal 9 bin 970 oy alırken, Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu 6 bin 860 oyda kaldı. Beyoğlu’ndaki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen seçimde oy verme işlemi saat 09.00’da başladı ve 17.00’de sona erdi. Seçim kapsamında 172 sandık kuruldu.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Kocasakal, rakibine 3 bin 110 oy fark atarak İstanbul Barosu başkanlık yarışını önde tamamladı.