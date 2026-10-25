Kazakistan'da başkent Astana'daki organizasyonun ikinci gününde, grekoromen stil 130, 72 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

13 kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir rekora imza atan ve 5 Dünya şampiyonluğu olan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo ilk maçında Hint Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ise 4-0 yendi. Rıza, çeyrek finalde ise Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup oldu.

Dünya Şampiyonası'nda 2023'ten sonra yeniden mindere çıkan 37 yaşındaki Kayaalp, Fin sporcu Kuosmanen finale çıkamayınca repesaj hakkı elde edemedi ve organizasyonu madalyasız tamamladı.

Millilerde bugün mindere çıkan ve 97 kiloda mücadele eden İbrahim Tığcı, ikinci turda yenildiği Rus Artur Sargsian'ın finale kalmasıyla repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. İbrahim'in bronz madalya şansı devam ederken, 72 kiloda ilk maçını kaybeden Cengiz Arslan ise şampiyonadan elendi.