Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Şükrü Kaya, ikamet ettiği polis lojmanında ağır yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis memurunun ölüm haberi, emniyet teşkilatında üzüntüye neden oldu.

Sevilen Bir Polisti!

Kaya'nın çevresinde sevilen ve saygı duyulan biri olduğu, herhangi bir borcunun da bulunmadığı öğrenildi.

Sonsöz olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.