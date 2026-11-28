İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kartal'daki riskli binaların kentsel dönüşüm süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Soruşturmada, bina ölçümlerinin gerçeğinden yüksek gösterilerek belediyeye sunulduğu ve bu yolla maddi menfaat elde edildiği öne sürüldü.

Riskli binaların alanları yüksek gösterildi

Soruşturma dosyasına göre, Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) bilgileri bulunan binaların yapı alanları, bağımsız bölüm sayısı ve metrekarelerinin artırılması amacıyla ölçüm firmaları tarafından olduğundan yüksek hesaplandı. Belediye yetkililerinin ise binalara giderek ölçüm yapmadan firmaların hazırladığı raporları onayladığı iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, tespit edilen 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila bin metrekare arasında fazla gösterildiği belirlendi.

MASAK ve HTS kayıtları incelendi

Soruşturma kapsamında formların düzenlenmesinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin MASAK hesap hareketleri ve HTS baz kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, formlarda belirtilen kontrol tarihlerinde Kartal Belediyesi yetkililerinin ilgili adreslerde bulunmadığına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu da belirlendi.

10 şüphelinin tamamı tutuklandı

Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlkin Güneş Eraslan Baybora, Ayşe Göksu, Seda Civaoğlu, Abdurrahman Karatay Özbulut, Ulaş Acar, Hidayet Akçay, Osman Ali Korkmaz, Abdurrahim Ekşi, Emre Saran ve Selahattin Hacıalioğlu, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.