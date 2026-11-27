Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik kantin desteğini sürdürdü.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, belediyeden sosyal destek alan 16 bin 926 ailenin toplam 20 bin 243 çocuğu için Başkent Kartlara ödeme yapıldı.

BAŞKENT KARTLARA 1.650 TL YATIRILDI

Kantin desteği kapsamında her çocuk için 1.650 TL ödeme gerçekleştirildi. Böylece ailelerin çocuklarının okul kantini ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedeflendi.

TOPLAM DESTEK 33,4 MİLYON TL

Ankara Büyükşehir Belediyesinin açıkladığı verilere göre, 20 bin 243 çocuk için yatırılan toplam kantin desteği 33 milyon 400 bin 950 TL'ye ulaştı.

Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelerin yanında olmaya ve çocuklara yönelik sosyal desteklerini sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.