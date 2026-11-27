Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 330 bin sentetik hap ele geçirildi. Bir iş yerinde hapları tabletleyen 9 şüpheli suçüstü yakalandı. O anlar, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 320 bin sentetik hap ele geçirildi. Kestel ilçesinde 'sentetik hap tabletleme merkezi' olarak kullanıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen baskında ise 9 şüpheli, suçüstü yakalandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

O anlar polis kamerasına yansırken, iş yerinde yapılan aramalarda; 10 bin sentetik hap, 250 kilogram pregabalin hammaddesi, 500 bin boş hap kapsülü, 4 bin 150 imalatta kullanılan sentetik hap kutusu, 1 kapsül makinesi, 1 blister baskı makinesi, 1 kapsül temizleme makinesi, 1 karışım mikseri, 3 kompresör makinesi, 1 soğutucu makine, 22 blister yapımında kullanılan rulo, 1 tabanca, 41fişek ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden E.Y., H.A.C., M.Y. ve M.G. tutuklanırken; M.O.C., H.B., T.C.U., C.U. ve H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.