Yeni bir yıla girerken plan yapmak isteyen Ankaralılar için etkinlik takvimi şekillenmeye başladı. 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleşecek yılbaşı programlarında canlı müzik, özel partiler ve stand-up gösterileri öne çıkıyor.

Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyenler kadar, ailesiyle birlikte yeni yıl atmosferini yaşamak isteyenler için de aralık ayı boyunca farklı organizasyonlar düzenlenecek.

YILBAŞI GECESİNDE ANKARA'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Redd ile Yeni Yıla Rock Müziğiyle Girin

Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Redd, 31 Aralık gecesi Jolly Joker Ankara'da sahne alacak. Grubun yılbaşına özel konserinde müzikseverler, sevilen şarkılar eşliğinde 2027'yi karşılayacak.

Tarih: 31 Aralık 2026

Yer: Jolly Joker Ankara

Kapı açılışı: 21.00

Sahne saati: 22.30

Bilet: 1.425 TL'den başlayan seçenekler

Route Ankara'da Yılbaşı Partisi

Yeni yıla DJ performansları ve eğlence programıyla girmek isteyenler için Route Ankara Sahnesi'nde özel bir organizasyon düzenlenecek.

Trivia Night ile başlayacak programda DJ performansı, oryantal şov, yılbaşı çekilişleri ve gece yarısı geri sayımı yer alacak.

Tarih: 31 Aralık 2026

Saat: 20.00

Yer: Route Ankara Sahnesi

Bilet: 700 TL

Yeni Yıla Kahkahalarla Girmek İsteyenlere Stand-up

Yılbaşı gecesini eğlenerek geçirmek isteyenler için Route Ankara Sahnesi'nde Terapi Stand Up 6'lı Şov düzenlenecek. Altı komedyenin sahne alacağı özel gösteri, yeni yılı kahkahalarla karşılamak isteyenleri bir araya getirecek.

Tarih: 31 Aralık 2026

Saat: 20.00

Yer: Route Ankara Sahnesi

Bilet: 350 TL'den başlayan seçenekler

SoldOut Performance Hall'da "Mervelerdeyiz"

Ankara'nın etkinlik mekânlarından SoldOut Performance Hall'da da yılbaşı gecesine özel "Mervelerdeyiz" programı gerçekleştirilecek.

Tarih: 31 Aralık 2026

Saat: 22.00

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Bilet: 600 TL

YILBAŞI ÖNCESİNDE DE ETKİNLİK SEÇENEĞİ ÇOK

Yılbaşı gecesini beklemeden aralık ayında yeni yıl atmosferini yaşamak isteyenler için de farklı organizasyonlar bulunuyor.

CSO Ada Ankara'da Yeni Yıl Konserleri

Klasik müzik ve senfonik konser sevenler için CSO Ada Ankara'nın aralık programında yeni yıl temalı etkinlikler yer alıyor.

17 Aralık: Sedat Yüce ile Büyük Yeni Yıl Konseri

20 Aralık: Boğaz'dan Broadway'e: Senfonik Bir Yılbaşı

26 Aralık: Yeni Yılı Kapımızda Karşılayalım

27 Aralık: KidConcerts: Yeni Yılın Sihri

Özellikle çocuklu aileler için 26 ve 27 Aralık tarihlerindeki programlar değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

CEPA AVM'de Yılbaşı Köyü

Yeni yıl süslemeleri, alışveriş ve yılbaşı atmosferini bir arada yaşamak isteyenler için CEPA AVM'de Wonderluma Yılbaşı Köyü etkinliği düzenleniyor.

Tarih: 5-31 Aralık 2026

Crowne Plaza Ankara'da Winter Fest

Yılbaşı öncesinde farklı bir atmosfer arayanlar için Crowne Plaza Ankara'da Winter Fest & Christmas Market etkinliği de takvimde yer alıyor.

Tarih: 27 Aralık 2026

BİLET ALMADAN ÖNCE DİKKAT!

Ankara'daki yılbaşı etkinliklerinin bilet fiyatları organizasyona ve satış dönemine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı etkinliklerde yaş sınırı uygulanırken, bilet iptali ve iadesi konusunda da farklı kurallar bulunuyor.

Bu nedenle etkinliğe katılmadan önce organizatörlerin ve yetkili bilet satış platformlarının güncel duyurularını kontrol etmek gerekiyor.

2027'yi Ankara'da karşılamak isteyenler için seçenekler şimdiden şekilleniyor. Yılbaşı gecesi için plan yapacakların bilet ve rezervasyon işlemlerini son günlere bırakmaması öneriliyor.