Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığının koordinasyonunda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik ortak çalışma yürütüldü.
Yapılan incelemelerde, Brezilya adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi.
Uyuşturucu Sevkiyatlarını Paravan Şirketlerle Organize Etmiş
Skrıjelj'in, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yüklerin arasına gizlenerek Avrupa'ya gönderilmesini organize ettiği belirlendi.
Uluslararası operasyonlarda ortaya çıkarılan yazışmaların incelenmesi sonucunda, şüphelinin Brezilya'da ele geçirilen 3 ton uyuşturucunun alıcısı olduğu da tespit edildi.
Bakırköy'de Düzenlenen Operasyonla Yakalandı
Hakkında uluslararası arama kararı bulunan Skrıjelj, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli hakkında ilgili makamlarla koordineli olarak yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.