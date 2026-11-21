Edinilen bilgilere göre olay, sabahın erken saatlerinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde meydana geldi. Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı. İşe gitmek üzere evinden çıkan bir mahalleli aracının önünün kapanmasına tepki gösterince cemaatten bir kişiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleli, diğer kişinin boğazını sıkarak 'Haftaya bu camiye gelme, vururum' dedi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay kısa sürede sonlandı. Olay bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA