Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkisinde yaşandı. Ali A. idaresindeki 16 CDU 853 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA