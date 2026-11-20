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Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eşref T., buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Eşref T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası 5 çocuk babası Eşref T., iş yerinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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