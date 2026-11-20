Olay, 8 Kasım’da Aksaray Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Tramvayda yolculuk eden R.Y.İ.’nin çantasındaki 30 bin doların yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tramvayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, ikisi kadın üç şüphelinin kalabalık vagonda yolcunun çevresini sardığını, hırsızlığın ardından tramvaydan inerek yaya olarak uzaklaştığını belirledi.
Bayrampaşa’da yakalanan şüpheli tutuklandı
Polis, kimliğini tespit ettiği İ.Ö.’yü 19 Kasım’da Bayrampaşa’da gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA