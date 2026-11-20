İstanbul'da etkili olan sel felaketi sırasında, aralarında ünlü şarkıcı Murat Boz'un da bulunduğu yaklaşık 200 kişi bir stüdyoda mahsur kaldı.

Sel sularının stüdyoyu basmasının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle Murat Boz ve stüdyoda bulunan diğer kişiler güvenli bölgeye tahliye edildi.

Murat Boz'dan polis ekiplerine teşekkür

Yaşanan olayın ardından Murat Boz, kendisini ve stüdyoda mahsur kalan vatandaşları kurtaran polis ekiplerini ziyaret etti. Kurtarma çalışmalarında görev alan polislerle bir araya gelen ünlü şarkıcı, gösterdikleri çaba ve özveriden dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.