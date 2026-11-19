Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları ve yağış durumu değişiklik gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, başkentte 20 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi günü sağanak yağış beklenirken, yeni haftada da yağışlı hava yeniden görülecek.

Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre Ankara’da 20 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması tahmin ediliyor.

21 Kasım Cumartesi günü ise başkentte sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 14 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 76 ile 94 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

22 Kasım Pazar günü yağışın yerini çok bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 7 ila 12 derece arasında olması öngörülüyor.

Yeni haftada Ankara’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporuna göre, 23 Kasım Pazartesi günü Ankara'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığının 5, en yüksek sıcaklığının ise 16 derece olması bekleniyor.

24 Kasım Salı günü ise başkentte yeniden yağışlı hava görülecek. Sıcaklıkların en düşük 10, en yüksek 12 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Salı günü nem oranının yüzde 59 ile 94 arasında olması bekleniyor.

Ankara’da 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ankara'da önümüzdeki 5 günlük hava durumu ve beklenen sıcaklıklar şöyle:

20 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 10-18 derece Türk Kızılay Kanunu TBMM'de kabul edildi! İçeriği Görüntüle

21 Kasım Cumartesi: Sağanak yağışlı, 12-14 derece

22 Kasım Pazar: Çok bulutlu, 7-12 derece

23 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, 5-16 derece

24 Kasım Salı: Yağmurlu, 10-12 derece

Başkentte özellikle cumartesi günü beklenen sağanak yağış ve salı günü yeniden etkili olması tahmin edilen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.