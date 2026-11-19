Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yalan tanıklık davası açıldı. Ulu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

“Atla camdan” sözünün kime ait olduğu konusunda raporlar farklı

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatlarının hazırlattığı 28 Ekim ve 6 Kasım 2026 tarihli uzman raporlarında, ev içi güvenlik kamerasının ses kayıtları incelendi. Yeni suç duyurusunda, kayıttaki “Atla camdan” sözünün bir çözümlemede erkek sesine, diğerinde ise Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedildiğine dikkat çekildi. Raporlarda, kayıtlarda duyulduğu belirtilen erkek sesinin kime ait olduğu kesin olarak saptanamadı.

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları daha önce bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E.’ye ait olabileceğini ileri sürerek Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu başvurunun ardından dosyaya sunulan yeni deliller, teknik inceleme için TÜBİTAK’a gönderildi.

Olay saatindeki internet görüşmelerinin araştırılması istendi

Kader Tut’un avukatları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları yeni dilekçede müzik ve ortam gürültüsü altında kaldığı belirtilen seslerin özgün kayıtlardan ayrıştırılmasını istedi. Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile iki ayrı uzmandan rapor alınması, kaç kişinin konuştuğunun ve seslerin kaynağının belirlenmesi talep edildi. Dilekçede, ses çözümlemelerinde yapay zekâ destekli yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığının ve bu işlemlerin sonucu etkileyip etkilemediğinin de araştırılması istendi.

Avukatlar ayrıca olay günü 01.25.55 ile 01.26.33 arasında WhatsApp, FaceTime veya benzeri uygulamalar üzerinden sesli ya da görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının belirlenmesini talep etti. Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki silmeye ilişkin mesajların da olay gecesiyle olası bağlantısı yönünden incelenmesi istendi.

İstinaf dosyasına ek dilekçe sunuldu

Kader Tut’un avukatları, istinaf incelemesi için sundukları ayrı dilekçede olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Bunun için olay saatine ait daraltılmış baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi ve telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması talep edildi.

Yeni suç duyurusunda ise Sultan Nur Ulu ve Kervan E.’nin yanı sıra inceleme sonucunda kimliği belirlenebilecek diğer kişiler hakkında da tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak yönünden soruşturma yürütülmesi istendi.