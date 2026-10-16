İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Yalova, Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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Gaziantep'te 4, Niğde, Bolu, Denizli ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 9 cep telefonu, 10 sim kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H., H.C., A.Y., S.Z., T.Ş. ve T.B. tutuklandı. F.K. adli kontrol şartıyla, E.E.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA