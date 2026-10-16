İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Yalova, Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gaziantep'te 4, Niğde, Bolu, Denizli ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 9 cep telefonu, 10 sim kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H., H.C., A.Y., S.Z., T.Ş. ve T.B. tutuklandı. F.K. adli kontrol şartıyla, E.E.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.