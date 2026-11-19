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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, firmanın yazıhane duvarına çarptı. Otobüsün ön camı kırılırken, yaralanan şoför ambulansla kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında Susurluk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Balıkesir'den İstanbul'a giden 10 HF 027 plakalı otobüsün şoförü M.G., yolcu indirip, yeni yolcularını almak üzere mola verdiği terminalden hareket ettiği sırada iddiaya göre yanlış vitese taktığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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