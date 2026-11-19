Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Uzlaşma Platformu (TUP) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İyilik Ödülleri, Ankara’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TED Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende, toplumsal dayanışmaya, yardımlaşmaya, sanata, eğitime ve sivil topluma katkı sunan kişi ve kuruluşlar ödüllendirildi.

Voleybolun Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün de Türk voleybolunun hafızasını yaşatma ve spor camiasındaki dayanışmaya katkıları dolayısıyla İyilik Ödülü’ne layık görüldü. Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve iyilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 3. İyilik Ödülleri Dağıtım Töreni, 17 Kasım 2026 tarihinde TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkentte iş dünyası, siyaset, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Levent Akdeniz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bekir Ödemiş, TÜSİAV Başkanı ve TUP Kurucu ve Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, TUP Başkanı Zekiye Özmut, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, ödül sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TÖREN SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

Toplumsal Uzlaşma Platformu tarafından geleneksel olarak düzenlenen tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TÜSİAV bünyesinde faaliyet gösteren TUP’un organizasyonunda, TED Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Uzatelini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, ÜNİGENÇ ve 15’in üzerinde sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

SARITOPRAK: İYİLİĞİN OLDUĞU HER YERDE HAYAT VARDIR

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAV Başkanı, TUP Kurucu ve Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak, iyiliğin insan hayatındaki önemine ve toplumsal dayanışmanın gücüne dikkat çekti. Konuşmasında iyiliğin yalnızca maddi yardımla sınırlı olmadığını, insanın sahip olduklarını paylaşması ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmasıyla anlam kazandığını belirten Sarıtoprak, geçmişte kendisinin de gördüğü iyiliklerin hayatındaki etkisini anlattı.

YAŞAR: YARDIMIN SONU YOKTUR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuşmasında iyiliğin toplumsal barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. İyilik yapmanın insanın yüreğinden gelen bir değer olduğunu belirten Yaşar, imkân sahibi kişilerin kazançlarının bir bölümünü toplumsal fayda için değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. İş dünyasının burs, yaşlı yaşam merkezleri, kimsesizlere yönelik kuruluşlar ve sosyal destek projeleri aracılığıyla topluma katkı sunabileceğini dile getirdi.



BARAN: İYİLİK TOPLUMUN ÇİMENTOSUDUR

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında iyiliğin toplumsal gelişme, dayanışma ve ekonomik refah açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Toplumsal Uzlaşma Platformu’nun örnek davranışları ve çalışmalarıyla çevresine ilham veren kişileri ödüllendirerek iyilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu belirten Baran, iyiliğin insanın yaşadığı çevreye karşı sorumluluk hissetmesi ve imkânlarını başkalarıyla paylaşması anlamına geldiğini söyledi.

AKDENİZ: ÜNİVERSİTELERİN GÖREVİ SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANDIRMAK

TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Levent Akdeniz ise üniversite olarak toplumsal fayda üreten ve iyiliği hayatının bir parçası haline getiren insanları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İyiliğin bazen küçük bir adımla başladığını ancak etkisinin düşünüldüğünden çok daha büyük olabildiğini belirten Akdeniz, üniversitelerin gençlere farkındalık kazandırma ve yaşadıkları dünyaya karşı sorumluluk bilinci aşılama görevine dikkat çekti. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Veli Sarıtoprak ve Toplumsal Uzlaşma Platformu yöneticilerine teşekkür eden Akdeniz, ödül alan kişi ve kuruluşları tebrik etti.

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