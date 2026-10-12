Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Meydan AVM içerisinde kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği ek hizmet binasını vatandaşların katılımıyla hizmete açtı. Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 500 kişilik kapasiteye sahip olacak Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin yanı sıra 12 YENİMEK sınıfının da hizmet vereceğini açıkladı. Binada ayrıca nüfus müdürlüğü, mali hizmetler, evlendirme ve cenaze hizmetleri gibi farklı birimler yer alacak.

Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’teki Ek Hizmet Binası Hizmete Açıldı

Yenimahalle Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Batıkent Meydan AVM içerisindeki ek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Belediye orkestrası ve Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Seğmenleri’nin gösterileriyle başlayan törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Batıkent sakini katıldı.

Fethi Yaşar: “Batıkent Ankara’nın En Gözde Yerleşim Yerlerinden Biri Oldu”

Açılış töreninde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2009 yılından bu yana ilçede hayata geçirilen çalışmalara değindi. Yenimahalle’nin 800 bini aşkın nüfusuyla büyük bir aile olduğunu belirten Yaşar, ilçenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkânlarını geliştirmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

2009 yerel seçimleri döneminde Batıkent’i “otel konumundan çıkarma” sözü verdiğini hatırlatan Yaşar, bölgenin bugün çevre ilçelerden de ziyaretçi çektiğini ifade etti.

Batıkent’in yeşil alanları, altyapısı, yüzme havuzları, spor alanları, YENİMEK kursları, Cumhuriyet Akademisi, kütüphaneleri ve kreşleriyle Ankara’nın öne çıkan yerleşim bölgelerinden biri haline geldiğini kaydeden Yaşar, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YENİMEK Kurslarından Yaklaşık 200 Bin Kişi Mezun Oldu

Yenimahalle’deki eğitim ve sosyal hizmetlere ilişkin verileri de paylaşan Yaşar, belediyeye bağlı 11 kütüphanede her yıl 100 bin gence ders çalışma, araştırma ve kendini geliştirme imkânı sunduklarını belirtti.

Göreve başladığında 5 olan YENİMEK kurs merkezi sayısının 21’e yükseldiğini aktaran Yaşar, 100’den fazla branşta eğitim verildiğini bildirdi. Yaklaşık 300 eğitmenin görev yaptığı kurslardan bugüne kadar 200 bin vatandaşın mezun olduğunu ifade eden Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerle mesleki eğitim ve ara eleman yetiştirilmesine de katkı sağlandığını kaydetti.

Belediyenin kreş hizmetlerine de değinen Yaşar, Yenimahalle’nin 13 farklı noktasında 218 eğitmenle hizmet veren kreşlerden bugüne kadar 27 bin çocuğun mezun olduğunu söyledi.

Yaşar Kemal Kütüphanesi 500 Kişilik Kapasiteyle Hizmet Verecek

Batıkent Meydan AVM içerisinde yenilenen ek hizmet binasının özelliklerini anlatan Yaşar, 2011 yılında hizmete açılan kütüphanenin artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.

Yenilenen Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin 500 kişilik kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını açıklayan Yaşar, öğrenciler için Halk Kafe’nin de oluşturulduğunu söyledi.

Binada ayrıca 12 YENİMEK sınıfında 48 branşta eğitim verileceğini ve 4 bin 200 kursiyerin bu eğitimlerden yararlanacağını belirten Yaşar, ek hizmet binasının farklı alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.

Ek Hizmet Binasında Hangi Birimler Bulunacak?

Batıkent Meydan AVM içerisindeki yenilenen ek hizmet binasında vatandaşlara yönelik farklı hizmet birimleri yer alacak. Binada bulunacak birimler şöyle sıralandı:

Nüfus müdürlüğü

Mali hizmetler birimi

Evlendirme ve cenaze hizmetleri

Adli yardım bürosu

Kadın danışma merkezi

Düğün salonu

Sinan Bengier Tiyatro Salonu

Hamam

Sivil toplum kuruluşlarına ait bürolar

Yaşar Kemal Kütüphanesi

YENİMEK kurs sınıfları

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Fethi Yaşar, yenilenen Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni ve YENİMEK sınıflarını gezdi. Kurs merkezinde eğitim alan vatandaşlarla da sohbet eden Yaşar, yeni hizmet binasının ilçe sakinlerine hayırlı olmasını diledi.