İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan patlama paniğe neden oldu. Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, patlama sırasında dairede bulunduğu öğrenilen S.B.'nin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANAN DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangında daire ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

PATLAMAYA TANIK OLAN KİŞİ YAŞANANLARI ANLATTI

Patlamayı duyan Doğan Demirkol, yaşadıklarını anlattı. Patlamanın şiddetiyle bodrum kattaki camın tamamen kırıldığını belirten Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Üst sokaktaydım, ani patlamaya geldim. Buraya geldiğimde bodrum kattaki cam, patlamanın şiddetiyle olduğu gibi komple kırıldı. İçeride muhtemelen ocağın üzerinde yemek bıraktılar. Ama doğal gazda diyorlar. Zaten içerideki vanayı da kapatmışlar. Yaralı şu an belirsiz, bilemiyorum. İtfaiye, polis ve ambulansı da muhtemelen vatandaşlar çağırdı. Ambulans geldi, bir kişi vardı, onu da götürdüler."

Olayla ilgili inceleme sürüyor.