Gazeteci ve Yazar Atakan Çelik'e “Yılın Kitabı” Ödülü!

Evinde Ölü Bulunan Eren Kaşıkçı'nın Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yılbaşı Gecesinde Ankara'da Hangi Etkinlikler Var?

Öte yandan C.A.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı motosiklet de 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Motosiklet sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve yayalara yol vermemek ihlallerinden toplam 185 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 25 Kasım'da İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü, caddede karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, aracından inerek yayaya saldırdı. Yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan incelemede motosikletin plakası tespit edildi. Kimliği belirlenen C.A. (21), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.