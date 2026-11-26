Türk dünyasının köklü müzik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan YANKI Türk Dünyası Müzik Topluluğu, ilk konserini Ankara’da gerçekleştirdi. Farklı coğrafyaların geleneksel ezgilerini çağdaş düzenlemelerle sahneye taşıyan topluluk, sanatseverlerden ilgi gördü.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen “Ortak Miras, Yeni Ses” başlıklı konser, 9. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi kapsamında gerçekleştirildi.

Türk dünyasının ezgileri aynı sahnede buluştu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi doktora öğrencisi Malika Aldamzharova’nın sanat yönetmenliğinde kurulan topluluk, Türk dünyasının farklı bölgelerine ait geleneksel müzikleri özgün yorumlarla dinleyicilere sundu.

Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan sanatçılar; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin yanı sıra Kırım ve Nogay Türklerinin müzik kültüründen de örnekler seslendirdi.

15 eserlik müzik şöleni

Toplam 15 eser ve performanstan oluşan konser programında, Türk dünyasının hafızasında yer edinen çok sayıda eser seslendirildi. Programda “Size Selam Getirmişem”, “Han Ana”, “Köroğlu”, “Andican Polkası”, “Çırpınırdın Karadeniz”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Ey Güzel Kırım” ve “Dombra” gibi eserler yer aldı.

Konserde ayrıca Kazak ozanlık geleneğinden örnekler sunulurken Türk dünyasına özgü geleneksel çalgılar da tanıtıldı.

Hedef ortak kültürel mirası geleceğe taşımak

“Köklerin Sesi, Geleceğin Yankısı” sloganıyla yola çıkan YANKI Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Türk dünyasının kültürel zenginliğini korumayı, ortak müzik mirasını yaşatmayı ve bu değerleri genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.