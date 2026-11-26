Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çetin, ikamet ettiği evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çetin'in evinde ölü bulunmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çetin'in hayatını kaybettiği evde ilgili birimler tarafından inceleme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ölüm Nedeni Araştırılıyor!

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çetin'in hangi nedenle hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı. Adli ve tıbbi incelemeler sürerken, kesin ölüm nedeninin yapılacak araştırmaların ardından belirlenmesi bekleniyor.

Acı Haber Memleketini Yasa Boğdu

Uzman çavuşun ölüm haberi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Çetin'in ailesi, yakınları ve silah arkadaşları acı haberle sarsıldı.