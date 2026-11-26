Dijital hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların birçok işlemi internet üzerinden gerçekleştirmesine olanak sağlayan e-Devlet Kapısı'nda, dikkat çeken hizmetlerden biri de Mobil Hat Sorgulama oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan hizmet sayesinde kişiler, kendi adlarına kayıtlı aktif mobil hatları görüntüleyebiliyor.

BTK'nın tüketici bilgilendirmelerine göre bu hizmet, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında açılmış olabilecek GSM hatlarını tespit edebilmesi amacıyla da kullanılabiliyor. Böylece kişi, kendi adına kayıtlı hatlar arasında tanımadığı bir numara bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor.

Mobil Hat Sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Adına kayıtlı telefon hatlarını öğrenmek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar oldukça basit. Bunun için öncelikle e-Devlet Kapısı'na giriş yapılması gerekiyor. Ardından arama bölümüne “Mobil Hat Sorgulama” yazılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ilgili hizmetine ulaşılabiliyor.

Kimlik doğrulamasının ardından kişinin adına kayıtlı aktif mobil hatlar listeleniyor. Sisteme e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemleriyle de giriş yapılabiliyor.

Tanımadığınız bir hatla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?

Sorgulama sonucunda adınıza kayıtlı ancak size ait olmayan veya tanımadığınız bir telefon numarasıyla karşılaşırsanız ilgili GSM operatörüne başvurmanız gerekiyor. Operatörden abonelik bilgilerinin ve hattın hangi işlemle açıldığının incelenmesini talep edebilirsiniz.

BTK'nın bilgilendirmesinde, bilgisi dışında açılan hatların tespit edilmesi halinde vatandaşların ilgili işletmeciyle iletişime geçerek gerekli işlemleri başlatabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kimlik bilgilerinin izinsiz kullanılmış olabileceğinden şüphelenen vatandaşların sorgulama sonucunu dikkatle incelemesi önem taşıyor.

e-Devlet'teki Mobil Hat Sorgulama hizmeti, yalnızca birkaç adımda tamamlanabilen bir işlemle vatandaşların kendi adlarına kayıtlı hatları kontrol etmesine yardımcı oluyor.