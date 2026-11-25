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Çağlayan Adliyesinde görev yapan Kerem Ali Yakut ve Rahim Burak Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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Kararname kapsamında gerçekleştirilen diğer atamalar ise şöyle:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargı teşkilatında yeni görev değişiklikleri yaşandı. Atama kararnamesi kapsamında İstanbul, Bakırköy ve Büyükçekmece adliyelerinde önemli görev değişikliklerine gidildi.

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