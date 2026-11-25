Yargı teşkilatında yeni görev değişiklikleri yaşandı. Atama kararnamesi kapsamında İstanbul, Bakırköy ve Büyükçekmece adliyelerinde önemli görev değişikliklerine gidildi.
İki başsavcı Yargıtay üyeliğine seçildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Başsavcıların yeni görev yerleri belli oldu
Kararname kapsamında gerçekleştirilen diğer atamalar ise şöyle:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına atandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Horzum, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
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Çağlayan Adliyesinde görev yapan Kerem Ali Yakut ve Rahim Burak Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.