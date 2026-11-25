Türkiye konut piyasasında gözler 2027 yılına çevrilirken, satışlardan kira fiyatlarına, konut kredilerinden sosyal konut projelerine kadar birçok başlıkta yeni dönem beklentileri gündeme geliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; enflasyonda beklenen gerileme ve konut kredisi faizlerinde yaşanabilecek düşüşün sektöre yeniden hareketlilik kazandıracağını öngören TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, 2027 yılının gayrimenkul sektörü için toparlanma yılı olabileceğini ifade etti. Konut fiyatlarında geçmiş yıllardaki yüksek artışların beklenmediğini belirten Akçam, kira piyasasında kalıcı dengenin sağlanabilmesi için konut arzının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Akçam ayrıca ilk kez ev sahibi olacak gençlere özel kredi modelleri oluşturulmasını, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için kiralık sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

KONUT FİYATLARINDA YÜKSEK ARTIŞ BEKLENMİYOR

Konut piyasasına ilişkin beklentilerini değerlendiren Akçam, 2027 yılında satışlarda artış yaşanacağını öngördüklerini belirterek, “2027 yılına ilişkin konut piyasası beklentilerimiz olumlu. Özellikle enflasyonda yaşanacak gerileme, finansman koşullarının iyileşmesi ve konut kredisi faizlerinde beklenen düşüşler, konut satışlarına önemli katkı sağlayacaktır. Bir süredir ertelenen konut talebinin yeniden piyasaya yönelmesini bekliyoruz. 2027 yılında konut satışlarında artış yaşanacağını ve sektörün yeniden hareketleneceğini öngörüyoruz” dedi.

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ 250 ALT SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Konut satışlarının önündeki en önemli engellerden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Akçam, kredi faizlerinde yaşanacak düşüşlerin yalnızca gayrimenkul sektörünü değil, çok sayıda farklı sektörü de harekete geçireceğini kaydetti. Akçam, “Konut sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri erişilebilir finansmandır. Faiz oranlarında yaşanacak her düşüş, konut almak isteyen vatandaşlarımızın kararlarını doğrudan etkileyecektir. Özellikle uzun vadeli ve uygun taksitli konut kredilerinin devreye girmesiyle birlikte ciddi bir talep oluşabilir. Faizlerdeki düşüşün yalnızca satışları değil, inşaat sektörünü, istihdamı ve yaklaşık 250 alt sektörü de olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Yüksek kredi faizleri ve peşinat gereksiniminin özellikle orta gelirli ailelerin konut sahibi olmasını zorlaştırdığını vurgulayan Akçam, 2027 yılında ekonomik dengelenmeyle birlikte kredi koşullarının iyileşmesini beklediklerini dile getirdi. Akçam, “Bankaların daha uzun vadeli, erişilebilir faiz oranlarıyla yeni kredi modelleri geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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