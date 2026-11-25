Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluş törenlerine katılan Vali Yunus Sezer, Batman'a atanmasıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Edirne'de 3 yılı aşkın süredir onurla ve şerefle hizmet ettiğini söyleyen Sezer, '3 yılı geçti, burada onurla ve şerefle Edirne'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Son kararnameyle de başka bir şehrimize görevlendirildik. Orada da inşallah aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Edirne her insanın kalbinde ayrı yeri olan bir yer ama benim kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek muhteşem bir şehir. Muhteşem insanları var, güzel bir gönül birlikteliğimiz oldu her şeyden önce. Güzel hizmetleri de beraber yapma imkanımız oldu. İnşallah bu hizmetler de devam eder. Her şey gönlünüzce olsun' dedi.

'BU ŞEHRİ HEMŞERİMİZ GİBİ SAHİPLENDİ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Vali Sezer'in göreve başladığı günden itibaren Edirne için hayırlı hizmetlere vesile olduğunu söyleyerek, 'Gerçekten bu şehri bir hemşerimizmiş gibi sahiplendi. Çok güzel çalışmalara imza attı. Bir belediye başkanı olarak kendisine teşekkür etmek isterim. Bu dönemde kurumlar arası iş birliğine, şehrimiz için iyi olacak, hayırlı olacak her işin altına birlikte imza atma noktasında bir irade gösterdik. Bu anlamda kendisine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum ki Sayın Valimiz bu şehri gerçekten çok sahiplendi, bu şehri çok sevdi. Bu sabah da kendisiyle konuşurken buradan çok güzel anılarla ayrılıyorum diye ifade etti. Bu bizim çok memnuniyet verici. İnanıyorum ki Batman'da da aynı başarılı çalışmalarını sürdürecek. Çok uzun zamandır birlikteydik Sayın Valimizle, o yüzden duyunca üzüldük de ama inşallah gittiği yerlerde de hayırlı görevler yapmak nasip olsun' diye konuştu. (DHA)

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