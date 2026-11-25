Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere Vali Yunus Sezer, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreniyle devam etti. Törende Edirne'nin kurtuluşunu temsil eden gösteri de gerçekleştirildi.

Başkan Gencan: Edirne'nin Kimliğini ve Kültürünü Koruyacağız

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin tarihine, kültürüne ve bağımsızlık mücadelesine sahip çıkacaklarını söyledi.

Edirne'nin bağımsızlık, barış ve hukuk kavramlarının önemini yaşayarak öğrenmiş bir şehir olduğunu belirten Gencan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşun ardından Edirne Belediyesine gönderdiği mektubu hatırlattı.

Atatürk'ün mektubunda kenti "Sevgili Edirne'miz" sözleriyle andığını ve Edirne halkına refah ve saadet dilediğini aktaran Gencan, şöyle konuştu:

"Sevgili Edirne'miz, Edirne'nin refahı ve saadeti. Aslında bir belediye başkanına bundan daha açık bir ölçü vermek kolay değil. Edirne'yi seveceğiz, tarihini, kimliğini ve kültürünü koruyacağız. Ama bu sevginin karşılığını Edirne'nin hayatında göstereceğiz."

Tava Ciğeri ve Badem Ezmesi İçin Yarıştılar

Konuşmaların ardından okulların, kurumların ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin geçişiyle tören devam etti.

Edirne esnafının geçişi sırasında vatandaşlara kentin meşhur badem ezmesi, şekerleme ve süpürgesi başta olmak üzere çeşitli hediyelik ürünler dağıtıldı. Hediyelerden almak isteyen vatandaşlar arasında renkli görüntüler yaşandı.

Kentteki ciğerci esnafı da protokol üyelerine ve vatandaşlara meşhur Edirne tava ciğeri ikram etti. Ekmek arasında dağıtılan tava ciğerinden almak isteyenler de yoğunluk oluşturdu.

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü kutlamaları, esnafın geçişinin ardından sona erdi.