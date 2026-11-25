Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda 24 şüphelinin; “Uyuşturucu madde ticareti yapma”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” ve “Fuhuş” suçlarını işlediğine yönelik deliller elde edildi.

4 Şüpheli Hala Aranıyor

Elde edilen deliller doğrultusunda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 20’si gözaltına alındı.

Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.