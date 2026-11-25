25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan yürüyüş çağrısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Trafik kısıtlaması, bugün saat 14.00'te başlayacak ve program sona erene kadar devam edecek. Sürücülerin, belirlenen alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.
İstanbul'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
- Sıraselviler Caddesi
- İstiklal Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları
- Asmalı Mescit Caddesi giriş ve çıkışları
- Mete Caddesi
- Tak-1 Zafer Caddesi
Alternatif Güzergâhlar
- İnönü Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Meclis-i Mebusan Caddesi
Muhabir: Melisa Sapaz