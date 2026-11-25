25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan yürüyüş çağrısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Trafik kısıtlaması, bugün saat 14.00'te başlayacak ve program sona erene kadar devam edecek. Sürücülerin, belirlenen alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

İstanbul'da Trafiğe Kapatılacak Yollar

Sıraselviler Caddesi

İstiklal Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları

Asmalı Mescit Caddesi giriş ve çıkışları

Mete Caddesi

Tak-1 Zafer Caddesi

Alternatif Güzergâhlar

İnönü Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Refik Saydam Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi