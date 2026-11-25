Sağlık, turizm ve wellness sektörlerinden profesyoneller, İstanbul'da düzenlenen EDITION Longevity, Wellness & Business Network 2026 zirvesinde bir araya geldi. Spa Edition Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Solhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, uzun ve sağlıklı yaşamın bilimsel, teknolojik ve ekonomik boyutları değerlendirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, insan ömrünün uzatılmasına yönelik bilimsel gelişmelere ve sağlıklı yaşlanmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsan ömrünün tarihsel süreçte önemli ölçüde arttığını belirten Yavuzer, 1800'lü yıllarda ortalama yaşam süresinin 40 yıl civarında olduğunu, 1900'lü yıllarda ise bu sürenin 65-70 yıla yükseldiğini ifade etti.

Günümüzde insanların 80 ve 90'lı yaşlara ulaştığını kaydeden Yavuzer, doğru yaşam alışkanlıkları ve küçük değişikliklerle 120 yaşın görülebileceğini düşündüğünü söyledi.

Yavuzer, "Günümüzde artık 80'leri, 90'ları zorluyoruz. Ancak çok doğru, küçük adımlarla, hayatta birtakım değişikliklerle 120'yi rahatlıkla göreceğimizi düşünüyoruz. Öte yandan 120'nin ötesi, 150'ler, 200'ler, 300'ler artık tıbbın ve longevity yani uzun yaşamın ilgi alanı içerisinde" dedi.

AMAÇ SADECE UZUN YAŞAMAK DEĞİL, KALİTELİ YAŞAMAK

Doğadaki uzun ömürlü canlıların insan yaşamına ilişkin araştırmalarda önemli örnekler sunduğunu belirten Yavuzer, Grönland köpek balığının 500 yıla, bazı kaya balıklarının 300 yıla, deniz kaplumbağalarının ise 150-200 yıla kadar yaşayabildiğine dikkat çekti.

Uzun ve sağlıklı yaşamın temelinde yaşam alışkanlıklarının iyileştirilmesinin bulunduğunu ifade eden Yavuzer; stres kontrolü, düzenli uyku, metabolizmanın sağlıklı çalışması, mitokondrilerin desteklenmesi ve vücuttaki yağ dokusunun azaltılmasının önemini vurguladı.

Yaşlanmayı geciktirmeye yönelik uygulamalarda takviye tedavileri, biyostimülasyon teknikleri ve farklı teknolojilerin birlikte kullanıldığını anlatan Yavuzer, hücrelerin çalışma mekanizmalarının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Transkraniyal manyetik alan ve vibroakustik tedavi gibi uygulamaların da bu süreçte kullanıldığını belirten Yavuzer, kas ve iskelet sisteminin korunmasının sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Teknolojik gelişmelerin fiziksel aktivite alanında da yeni imkanlar sunduğunu ifade eden Yavuzer, 15 dakikalık uygulamalarla uzun süreli egzersiz yapılmışçasına kasların uyarılabildiğini, kemik yoğunluğunu destekleyen teknolojilerin de geliştirildiğini söyledi.

Biyolojik ve deri yaşını azaltmaya yönelik uygulamaların tek bir işlemle gerçekleştirilemeyeceğini belirten Yavuzer, kişiye özel, çok katmanlı ve düzenli bir yaklaşımın önemine işaret etti.

"LONGEVITY GELECEĞİN DEĞİL, BUGÜNÜN KONUSU"

Spa Edition Proje ve İş Geliştirme Müdürü Berrak Akkoç da Türkiye'nin sağlık ve turizm alanında yatırımcıların ilgisini çeken ülkeler arasında yer aldığını belirterek, longevity sektörünün giderek önem kazandığını söyledi.

Sağlık alanındaki teknolojik yatırımların yalnızca hastalıkların tedavisine değil, hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlere de odaklandığını ifade eden Akkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"Longevity de artık geleceğin değil, bugünün konusu oldu. Biz bu sektörün profesyonelleri olarak da sektörün doğru bir yerde, doğru kişiler tarafından yönetilmesi için bugün bu organizasyonu yapmak istedik."

Sağlık endüstrisinin Türkiye'de ve dünyada hızla büyüyen sektörlerden biri olduğunu belirten Akkoç, sağlıklı bireylere yönelik yatırımların da giderek arttığını kaydetti.

Akkoç, insan sağlığına yönelik yaklaşımın hastalıkların tedavisinin ötesine geçtiğini belirterek, hastalık öncesi dönemin doğru yönetilmesinin yatırımcıların ilgisini çeken başlıklardan biri haline geldiğini söyledi.

UZUN VE KALİTELİ YAŞAMDA TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Zirvede longevity alanındaki yatırımların ve yeni uygulamaların ele alınacağını belirten Akkoç, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini doğru uygulamalar konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Longevity kavramının yalnızca yaşam süresinin uzatılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Akkoç, sağlıklı ve kaliteli yaşamın birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Akkoç, "Longevity aslında sadece sağlıklı, uzun yaşam değil; sağlıklı, uzun ve kaliteli yaşam diyebiliriz. Buna katkı sağlayan son zamanlarda çok önemli teknolojik gelişmeler var. Bizim sektörde lider pozisyonda olmamız da teknolojiyi sağlık alanında doğru kullanmamızdan geliyor" ifadelerini kullandı.