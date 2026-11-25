İngiltere’de kraliyet ailesini yakından ilgilendiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Prens William ve eşi Kate Middleton’ın Norfolk’ta bulunan Anmer Hall malikanesine hırsızların girdiği bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Helikopter ve dronlarla arama yapıldı

Malikaneye izinsiz girildiğinin belirlenmesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için helikopter, dronlar ve polis köpeklerinin de kullanıldığı kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda iki kişi gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı sırada Prens William, Kate Middleton ve çiftin üç çocuğunun malikanede bulunmadığı öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth’in düğün hediyesiydi

Hırsızların hedef aldığı Anmer Hall, yalnızca mimarisiyle değil, kraliyet ailesi açısından taşıdığı anlamla da dikkat çekiyor. 1802 yılında inşa edilen ve 1898’den bu yana kraliyet ailesine ait olan 10 yatak odalı malikane, Kraliçe II. Elizabeth tarafından 2011 yılında Prens William ve Kate Middleton’a düğün hediyesi olarak verilmişti.

Çift, Norfolk’taki malikaneyi ağırlıklı olarak hafta sonları ve tatil dönemlerinde kullanıyor.

Kraliyet çiftinin evi daha önce de hedef alınmıştı

Prens William ve Kate Middleton’ın mülkleri daha önce de hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. Ekim 2024’te çiftin Windsor’daki evinin yakınında bulunan bir çiftlik binasına giren hırsızlar, iki aracı çalmıştı.

Anmer Hall’da yaşanan son olay, kraliyet ailesinin mülklerinin güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.