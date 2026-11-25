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Kararla birlikte Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Balcı'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

Kararname kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne, Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na atandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun Valiliği'ne, Malatya Valisi Seddar Yavuz Muğla Valiliği'ne, Kilis Valisi Ömer Kalaylı Ağrı Valiliği'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar Kilis Valiliği'ne atandı.

Kütahya Valisi Musa Işın Kahramanmaraş Valiliği'ne, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Çanakkale Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk Zonguldak Valiliği'ne, İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Burdur Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş Amasya Valiliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal Karabük Valiliği'ne atandı.

Kararnameyle Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

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