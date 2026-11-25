Kararnameyle Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliği'ne, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kayseri Valiliği'ne, Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliği'ne, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliği'ne, Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir Valiliği'ne, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Gaziantep Valiliği'ne, İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliği'ne, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İzmir Valiliği'ne atandı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü Kars Valiliği'ne, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer Tokat Valiliği'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya Valiliği'ne, Edirne Valisi Yunus Sezer Batman Valiliği'ne, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Edirne Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz Bitlis Valiliği'ne, Karabük Valisi Oktay Çağatay Sivas Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan Iğdır Valiliği'ne getirildi.
Muş Valisi Avni Çakır Kütahya Valiliği'ne, Kastamonu Valisi Meftun Dallı Muş Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır Kastamonu Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen Bolu Valiliği'ne, Isparta Valisi Abdullah Erin Malatya Valiliği'ne, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valiliği'ne, Çorum Valisi Ali Çalgan Bartın Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut Çorum Valiliği'ne atandı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Kırklareli Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş Yozgat Valiliği'ne, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek Şırnak Valiliği'ne, Artvin Valisi Turan Ergün Kırşehir Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç Artvin Valiliği'ne, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Elazığ Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni Bayburt Valiliği'ne atandı.
Kütahya Valisi Musa Işın Kahramanmaraş Valiliği'ne, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Çanakkale Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk Zonguldak Valiliği'ne, İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Burdur Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş Amasya Valiliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal Karabük Valiliği'ne atandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun Valiliği'ne, Malatya Valisi Seddar Yavuz Muğla Valiliği'ne, Kilis Valisi Ömer Kalaylı Ağrı Valiliği'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar Kilis Valiliği'ne atandı.
AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT AFAD BAŞKANLIĞI'NA ATANDI
Kararname kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne, Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na atandı.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİ
Kararla birlikte Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Balcı'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.