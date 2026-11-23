Libya’nın Bingazi Limanı’nda meydana gelen patlama, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Rusya’ya dönüş hazırlığında olduğu ve yakıt ikmali için limana demirlediği belirtilen Rus donanmasına ait savaş gemisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen hükümetin Sağlık Bakanlığı, olayda 10 kişinin yaralandığını duyurdu. İlk incelemelerde geminin insansız hava aracı saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GEMİNİN BATTIĞINI ORTAYA KOYDU

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor’un paylaştığı görüntüler, saldırının ardından limanda yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Görüntülerde, Rus donanmasına ait Stereguşçiy sınıfı korvetin tamamen battığı görüldü.

Geminin bulunduğu iskelenin çevresinde enkaz parçalarının yayıldığı, saldırı sonrasında çıkan yangından kaynaklanan yoğun dumanın liman üzerinde yükseldiği kaydedildi. Paylaşılan uydu kayıtlarında geminin saldırı öncesindeki görüntüleri de yer aldı.

MALTA BAYRAKLI TİCARİ GEMİ DE HEDEF ALINDI

Bingazi’deki patlamanın yaşandığı gün, bölgedeki bir başka gemiye yönelik saldırı haberi de gündeme geldi. Malta bayrağı taşıyan ticari bir geminin Bingazi açıklarında insansız deniz aracıyla hedef alındığı açıklandı.

Libyalı askeri kaynaklar, aynı günün akşamında bölgede 20’den fazla insansız deniz aracının engellendiğini bildirdi. Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Ukrayna’nın olaylarda rolü olabileceğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Libya’nın doğusundaki yönetim, ülkenin başka ülkeler arasındaki çatışmaların yürütüldüğü bir alana dönüştürülmesine karşı olduklarını belirterek gelişmelere tepki gösterdi.

DOĞU HÜKÜMETİ BM VE GÜVENLİK KONSEYİNE BAŞVURDU

Saldırıların ardından Libya’nın doğusunda faaliyet gösteren ve Temsilciler Meclisi tarafından atanan Usame Hamad başkanlığındaki hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyine resmi başvuruda bulundu.

Başvuruda, Bingazi Limanı’nda ve Libya kıyılarında Rus ve Malta bayraklı gemilere yönelik saldırıların aydınlatılması amacıyla bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma yürütülmesi istendi.

Hükümet ayrıca insansız hava ve deniz araçlarının hazırlanması ile fırlatılmasında Libya’nın batısındaki askeri noktaların ve tesislerin kullanılmış olabileceğine ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.

Başvuruda, Libya topraklarında Ukraynalı askeri unsurların, uzmanların veya askeri tesislerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve Ukrayna yönetiminden konuya ilişkin resmi açıklama istenmesi çağrısı yapıldı.

LİBYA’DA SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK DEVAM EDİYOR

Libya’da uzun süredir devam eden siyasi ayrılık nedeniyle ülkede iki farklı hükümet bulunuyor. Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Ulusal Birlik Hükümeti başkent Trablus’ta faaliyet gösterirken, Temsilciler Meclisinin atadığı diğer yönetim ise Bingazi merkezli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bingazi’deki saldırıların ardından doğu hükümetinin uluslararası soruşturma talebinde bulunması, olayın yalnızca Libya’nın güvenliği açısından değil, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel dengeler bakımından da yakından takip edilmesine neden oldu. Saldırıların sorumlusu ise henüz netlik kazanmadı.