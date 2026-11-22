Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Uluslararası Emmy Ödülleri Galası için New York’a gidiyor. Türkiye’yi Telenovela kategorisinde temsil edecek olan dizi ekibi, ödül töreninin ardından İstanbul’a dönecek ve çekimler için yeniden Mardin’e geçecek.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba New York’a Uçuyor

Üç sezondur pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, bu sabah New York’a hareket edecek. Dizide Alya ve Cihan karakterlerine hayat veren iki oyuncu, pazartesi akşamı düzenlenecek Uluslararası Emmy Ödülleri Galası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak törenin 06.00'da sona ermesi bekleniyor. Galanın ardından Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, salı günü İstanbul’a dönecek. İki oyuncu, çarşamba günü ise Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’de sete çıkacak.

Dizinin yapımcısı Lale Eren, senaristi Gülizar Irmak ve yönetmeni Ahmet Katıksız da törene katılmak üzere Amerika’ya gitti.

Türkiye'yi İki Dizi Temsil Edecek

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye, Telenovela kategorisinde iki yapımla yarışacak. AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir ile Ay Yapım tarafından hazırlanan Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizileri, uluslararası platformda Türkiye’yi temsil edecek.

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisini ise başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı yapımın yönetmeni Hilal Saral temsil edecek.

Hilal Saral Daha Önce Emmy Ödülü Kazanmıştı

Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından Kara Sevda’nın yönetmenliğini üstlenen Hilal Saral, daha önce Uluslararası Emmy Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza atmıştı.

20 Kasım 2017’de düzenlenen 45. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni’nde Kara Sevda, En İyi Telenovela ödülünü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk dizisi olmuştu.

Birçok başarılı projeye imza atan Hilal Saral, bu sezon ise Ömür Usta dizisinin yönetmen koltuğunda oturuyor.