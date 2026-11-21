Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan Bozayılarla ilgili ortaya atılan iddialar ve haberler kamuoyunda tartışma yarattı. “Kar” isimli bozayı ile yavrusunun vurularak öldürüldüğü öne sürülürken, Pati, Ova ve Paşa isimli üç yavrunun akıbetinin de belirsiz olduğu iddia edildi.

19 Kasım 2026 tarihinde resmî makamlara yapılan başvuruda, olayın araştırılması ve varsa sorumluların tespit edilmesi talep edildi. İddialara ve haberlere ilişkin henüz resmî bir doğrulama yapılmadı.

Veteriner Hekim'den yetkililere 7 soru

Veteriner Hekim Doğanay Vural, bozayıların vurulmasıyla ilgili kararın hangi gerekçelerle alındığının açıklanması gerektiğine dikkat çekerek şu soruları gündeme taşıdı:

Ayının insanlar için oluşturduğu tehlike bilimsel verilerle kanıtlandı mı? Yerinde inceleme yapıldı mı? Uzman görüşü ve resmî rapor hazırlandı mı? Öldürmek yerine uzaklaştırma, yakalama veya başka bir yaşam alanına nakletme seçenekleri değerlendirildi mi? Ayının dişi olup olmadığı ve yavrularının bulunup bulunmadığı öldürülmeden önce araştırıldı mı? Öldürüldükten sonra ayının cinsiyeti fotoğraf, veteriner hekim incelemesi ve bilimsel bulgularla belgelendi mi? Buna ilişkin tutanak düzenlendi mi? Öldürme kararını kim, hangi bilimsel ve hukuki gerekçelerle verdi? Yazılı karar ve onay belgeleri mevcut mu? Müdahale sonrasında olay yeri incelemesi, ölüm tespit raporu ve resmî tutanak düzenlendi mi?

Vural, yönelttiği soruların ardından asıl yanıtlanması gereken noktayı şu sözlerle ifade etti: “Bir canı öldürmek için gösterilen çaba, onu yaşatmak için de gösterildi mi?”

Üç yavru ayının akıbeti merak ediliyor

Öte yandan, resmî makamlara sunulan başvuruda Pati, Ova ve Paşa isimli üç yavru ayının sağlık ve güvenlik durumlarının belirlenmesi istendi. Başvuruda, olayın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında incelenmesi talep edildi.

Bozayıların vurulduğu iddiasına, müdahalenin gerekçesine ve yavruların durumuna ilişkin yetkili kurumlardan yapılacak açıklama bekleniyor.