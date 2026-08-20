Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot uygulamaların hayata geçirildiği ilçelerden Kızılcahamam’da, vatandaşların geri dönüşüm sistemine ilgisi her geçen gün artıyor. Depozito iade bedelinin 1 Temmuz itibarıyla 1 TL’ye yükseltilmesinin ardından Depozito İade Makinelerine bırakılan ambalaj atıklarında önemli bir artış kaydedildi.

50 GÜNDE 531 BİN 405 ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Kızılcahamam’da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Depozito İade Makineleri aracılığıyla yalnızca 50 günde 531 bin 405 adet atık ambalaj sisteme kazandırıldı. Toplanan atıkların geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesiyle hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Ortaya çıkan rakamlar, Depozito İade Sistemi’nin vatandaşların geri dönüşüm alışkanlıklarının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini de gözler önüne serdi.

KIZILCAHAMAM SIFIR ATIKTA ÖRNEK İLÇELER ARASINDA

Türkiye’nin sıfır atık uygulamalarında öncü ilçelerinden biri olan Kızılcahamam’da, çevre bilincinin artırılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Depozito İade Makineleri de ilçedeki sıfır atık çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Vatandaşlar, geri dönüşüme uygun ambalajları DOA makinelerine bırakarak hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor hem de depozito iade bedelinden yararlanabiliyor.

BAŞKAN ACAR: “ÇEVRE DUYARLILIĞI ORTAYA ÇIKIYOR”

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların Depozito İade Makinelerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Acar, “Kızılcahamam olarak sıfır atık konusunda öncü ilçelerden biri olmaya devam ediyoruz. 50 günde 531 bin 405 atığın sisteme kazandırılması, hemşehrilerimizin çevre duyarlılığını ortaya koyuyor. Daha temiz bir Kızılcahamam ve daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Kızılcahamam’da elde edilen veriler, depozito sisteminin geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına sağladığı katkıyı ortaya koyarken, sıfır atık ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.