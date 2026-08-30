Dünyada küresel ısınmanın etkileri ve iklim değişikliğiyle mücadele yöntemleri tartışılmaya devam ederken, Elon Musk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iklim krizinin çözümünde yalnızca sürdürülebilir enerji kullanımına geçilmesinin yeterli olmayabileceğini ifade etti.

"Sürdürülebilir enerjiye geçmek yeterli olmayacak"

Musk, paylaşımında aşırı kitlesel yok oluş olaylarının yaklaşık 100 milyon yılda bir meydana geldiğini belirterek, sürdürülebilir enerjiye geçişin tek başına bu tür riskleri ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini savundu.

Musk'ın paylaşımında, Dünya'nın sıcaklığını kontrol etmek amacıyla uzay uydılarından yararlanılması ve büyük ölçekli jeomühendislik çalışmalarının yapılması gerekebileceği görüşü öne çıktı.

Ay'dan fırlatılacak uydular önerisi

Musk'ın paylaşımına yanıt veren bir kullanıcı ise daha ileri bir öneride bulundu. Kullanıcı, Ay'daki kütle fırlatıcılar aracılığıyla Dünya-Güneş Lagrange noktalarına gönderilecek uyduların yaklaşık 1 milyar yıl boyunca küresel ısınma sorununu çözebileceğini öne sürdü.

Musk ise bu yoruma, "Ve tabii ki, işler tam da böyle yapılacak" anlamına gelen bir yanıt verdi.

Jeomühendislik tartışmaları yeniden gündemde

Musk'ın açıklamaları, küresel sıcaklık artışını azaltmak amacıyla Dünya'nın iklim sistemine geniş ölçekte müdahale edilmesini öngören jeomühendislik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Güneş ışınımının Dünya'ya ulaşmasını azaltmaya yönelik uzay tabanlı sistemler, bilim dünyasında uzun süredir teorik olarak tartışılan yöntemler arasında yer alıyor. Ancak bu tür teknolojilerin uygulanabilirliği, maliyeti ve olası çevresel sonuçları konusunda önemli soru işaretleri bulunuyor.

Extremely severe extinction events happen every 100M years or so and just switching to sustainable energy will not be enough to stop them.



Space satellites to control temperature and massive geo-engineering will be needed or it will be game over. https://t.co/y4QwutjXce https://t.co/2DOLndts8I — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2026