Batman’da akşam saatlerinde bir spor salonunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe neden oldu.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre yangında 10 kişi yaralandı. Binadan çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vali Canalp olay yerinde

Batman Valisi Ekrem Canalp de yangının meydana geldiği spor salonuna gelerek yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.