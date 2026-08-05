Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 Ağustos'ta kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. İstihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen adreste geniş çaplı arama gerçekleştirildi.

Skunk, binlerce uyuşturucu hap ve silah bulundu

Adreste yapılan aramalarda 617 gram skunk, 10 bin 669 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen 301 ambalaj kutusu ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin liraya da el koydu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.