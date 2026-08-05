Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2022 yılında Avcılar ilçesinde farklı mahallelerde gerçekleştirilen "asfalt imalatları" ihalesi mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, yaklaşık maliyet komisyonunun kamu birim fiyatlarını yeterince araştırmadan piyasa şirketlerinden alınan yüksek teklifler üzerinden maliyet belirlediği ve ihale bedelinin yaklaşık 10 milyon 167 bin TL olarak hesaplandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 3 milyon 302 bin TL kamu zararı oluştuğu değerlendirildi.

İhale komisyonunun görev ihmali iddiası

İncelemelerde, ihale komisyonunun istekliler tarafından sunulan belgeleri değerlendirmekle yükümlü olmasına rağmen bazı firmalar arasında bulunan organik bağların dikkate alınmadığı öne sürüldü.

Şirketler arasındaki bağlantıların ticaret sicil kayıtlarında görülebilecek durumda olduğu, ancak bu durumun ihale sürecinde göz ardı edildiği iddia edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon

Soruşturma kapsamında belirlenen 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.