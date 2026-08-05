Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen lise yerleştirme sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden erişime açtı. Sonuçlarla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecinin ardından yerleştiği okulu öğrenme fırsatı buldu.

13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih döneminde 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme kapsamında tercih işlemlerini tamamladı.

İlk yerleştirmede yüzde 93,56 başarı

MEB verilerine göre ilk yerleştirme döneminde öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercih ettikleri okullardan birine yerleşti. Böylece öğrencilerin büyük bölümü ilk yerleştirme sonuçlarıyla liselerine kavuşmuş oldu.

Sınavla öğrenci alan okullarda kontenjanların büyük bölümü doldu

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerde de yüksek doluluk oranı dikkat çekti. Bu kapsamda açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

Bu sonuç, sınavla öğrenci alan okullara yönelik yoğun talebin bu yıl da sürdüğünü ortaya koydu.

Merkezi yerleştirmede ilk beş tercih öne çıktı

Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapan öğrencilerin yüzde 89,84'ü, ilk beş tercihinden birine yerleşme başarısı gösterdi. Bu oran, adayların önemli bölümünün hedeflediği okullara yerleştiğini gösterdi.

Yerel yerleştirmede ilk üç tercih oranı yüzde 94,53

Yerel yerleştirme sonuçlarında da dikkat çekici başarı oranları elde edildi. Öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercih ettiği okula yerleşirken, yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine kabul edildi.

Açıklanan veriler, yerel yerleştirme sisteminde öğrencilerin büyük çoğunluğunun istedikleri okullara yerleştiğini ortaya koydu.

Gözler nakil sürecine çevrildi

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanı boş kalan okullar için nakil süreci başlayacak. Yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı takvim doğrultusunda nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu süreçte boş kontenjanlar doğrultusunda yeni yerleştirmeler yapılacak.