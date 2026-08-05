Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı köyü yakınlarında seyir halinde olan ve halı saha maçından dönenleri taşıyan M.Ş. yönetimindeki 47 KU 631 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y. (7), A.T. (10), Ş.A. (11) ve Ş.A. (12) yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen diğer yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.