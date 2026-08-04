İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada, şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen veriler doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 80 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Kırşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yalova ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Y., S.K.D., S.A., T.A. ve Ş.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA