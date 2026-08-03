Kadın dizisinde anne-kız rollerini canlandıran oyuncu Özge Özpirinçci ile genç oyuncu Kübra Süzgün arasında geçmişe dayanan reklam telifi uyuşmazlığı, tarafların açıklamaları ve adli iddialarla yeniden gündeme taşındı. Süzgün ailesinin sosyal medya paylaşımlarındaki izinsiz görsel kullanımı, usulsüz belge düzenleme ve tehdit iddialarına karşı Özge Özpirinçci cephesinden yasal hakların kullanılacağına dair net açıklamalar geldi.

Reklam Görsellerinin Kullanımı ve "Süresiz Devir" Uyuşmazlığı

Krizin temelinde, Kübra Süzgün'ün 2015 yılında bir beyaz eşya markası için çektirdiği tanıtım fotoğrafları yer aldı. Baba Serkan Süzgün, herhangi bir yazılı sözleşme olmaksızın çekilen görsellerin yıllar boyunca ilanlarda ve yurt dışı pazarlarında izinsiz kullanıldığını öne sürdü.

Açılan dava süreçlerinde ise "süresiz ve sınırsız muvafakatname" belgesi hukuki kilit noktayı oluşturdu. İlgili şirket ve ajans kanadı ellerinde ailenin attığı geçerli kullanım hakkı imzasının bulunduğunu savunurken; baba Serkan Süzgün, bu belgelerin usulsüz düzenlendiğini ve A4 kağıtları üzerinde sahtecilikle oluşturulduğunu iddia etti. Aile ayrıca, Metin Kıcır isimli şahsın bu belgelerle marka üzerinden yıllarca "telif uzatma ücreti" adı altında usulsüz tahsilat yaptığını ileri sürdü.

Yönlendirilen Avukat ve Hukuki Süreç İddiaları

Dizi çekimleri döneminde yaşanan sorunu rol arkadaşı Özge Özpirinçci'ye aktaran aile, Özpirinçci'nin tavsiyesi üzerine avukat Nail Gönenli ile anlaştı. Ancak baba Serkan Süzgün, dava dosyasını incelediğinde bilgileri dışında 15 bin TL gibi sembolik bir tutarla dava açıldığını ve bu davanın süresiz sözleşme gerekçesiyle reddedildiğini savunarak davanın takibinde usulsüzlükler yapıldığını ve hak kaybına uğratıldıklarını ileri sürdü.

Süzgün Ailesinin İddiaları ve Sosyal Medya Açıklamaları

Hukuk mücadelesi sürecinde maddi yıkıma uğradıklarını ve güvenlik endişesi taşıdıklarını belirten Süzgün ailesi, yayınladıkları videolarda adli mercilere seslendi. Baba Serkan Süzgün, süreç boyunca usulsüzlüklerin üzerini kapatmak isteyen yapılar tarafından tehdit edildiklerini iddia ederken; Kübra Süzgün ise çocukluk döneminde büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek olayın adli boyutta incelenmesini talep etti.

Özge Özpirinçci'den Resmi Açıklama: "Çocuğun Üstün Yararı İçin Sustum"

Suçlamaların hedefinde yer alan Özge Özpirinçci, hakkındaki ithamlar karşısında kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı. Olayla hiçbir hukuki veya ticari bağının bulunmadığını vurgulayan Özpirinçci, açıklamasında şu hususlara dikkat çekti.

"Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahilim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur. Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım.

Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle harekete edeceğinize inanıyorum."

Yargı ve Sektör Boyutu

Karşılıklı açıklamalar ve adli adımlarla devam eden süreç; Türkiye'de çocuk oyuncuların çalışma koşulları, temsilcilik sözleşmelerindeki hukuki açıklar ve telif haklarının korunması konularını bir kez daha yargının ve kamuoyunun ana tartışma başlıkları arasına taşıdı.