Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele serisi, yıllar sonra yeni filmiyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Çeşme tatili sırasında yaptığı açıklamayla serinin devam edeceğini duyurarak sinemaseverleri heyecanlandırmıştı.

Kulislerden sızan bilgilere göre Erdoğan, serinin yeni filmini "Vizontele Canavarı" adıyla hayata geçirecek. Büyük prodüksiyonlu olarak hazırlanan filmin çekimlerinin 2027 yazında başlaması planlanıyor.

Yeni projede, Vizontele serisinin sevilen oyuncularının yanı sıra yeni isimlerin de kadroya katılması bekleniyor. Böylece serinin eski ve yeni kuşak oyuncuları aynı yapımda bir araya gelecek. "Vizontele Canavarı", hem nostalji hem de yeni hikâyesiyle sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.