Metropol hayatında adım başı karşımıza çıkan dijital uyarılardan bunalan şehir insanı, çareyi radikal bir sessizlikte arıyor. Sosyal medyada başlayan ve kısa sürede global bir akıma dönüşen "Sessiz Yürüyüş" (Silent Walking), kulaklıkları bir kenara bırakarak sadece adımların ritmine odaklanmayı öneriyor.

Kulaklıksız Yürümek Zihni Nasıl Yeniliyor?

Gün boyunca kesintisiz ekran maruziyeti ve kulaklıklardan akan bilgi bombardımanı, farkında olmadan kronik bir zihinsel yorgunluk yaratıyor. Bu yürüyüş biçiminde ise telefon görüşmesi yapılmıyor, müzik dinlenmiyor. Amaç; zihni sürekli bir şeyler tüketme zorunluluğundan kurtarıp anı yaşamaya yönlendirmek.

Nörolog Görüşü: "Beyin Varsayılan Moda Geçiyor"

Nöroloji Uzmanları, yürüyüş sırasında dış uyarancıların kesilmesinin beyin üzerindeki etkisini şöyle açıklıyor:

"Zihni hiçbir içerikle meşgul etmeden yürüdüğünüzde beynin 'varsayılan mod ağı' devreye girer. Kulaklıkları çıkardığınızda kortizol seviyesi düşer, beyin günün karmaşasını sindirir ve yaratıcı düşünme kapasitesi belirgin şekilde artar."