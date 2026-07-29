Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla buluşarak Türkiye'nin sağlık politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, erken teşhis uygulamaları, tütünle mücadele, yerli sağlık teknolojileri ve organ bağışı konularına değinen Memişoğlu, sağlık alanındaki yeni hedefleri kamuoyuyla paylaştı.

"5 Ayda 2 Bin 800 Erken Kanser Teşhisi Yaptık"

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, son 5 ay içerisinde Türkiye genelinde 2 bin 800 kişiye erken kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Erken teşhisin önemini çarpıcı bir örnekle anlatan Memişoğlu, "Sadece 5 ayda Türkiye'de 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık. Bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini düşünün. Erken teşhis sayesinde bu insanları yaşatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sigarayla Mücadele Mesajı: "Görünmez Bir Saldırı"

Tütün kullanımının Türkiye'nin en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını açıkladı.

Kişi başına yıllık ortalama 117 paket sigara tüketildiğini belirten Bakan Memişoğlu, sigaranın toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sizin mücadele edeceğiniz en önemli unsurlardan biri. Bugün Türkiye'de bu durum asayişten bile daha tehlikeli. Ülkemize yönelik görünmez bir saldırıdır. Bu mücadele sadece sağlık teşkilatının değil, tüm kamu kurumlarının ve toplumun ortak sorumluluğudur."

8 Milyondan Fazla Kronik Hastalık Erken Dönemde Tespit Edildi

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını ifade eden Memişoğlu, kronik hastalıklara yönelik tarama programları sayesinde bugüne kadar 8 milyon 191 bin kişiye tanı konulduğunu açıkladı.

Hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların erken dönemde belirlenmesinin ilerleyen yıllarda oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarını önlemede büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan, aile hekimliği sisteminin bu süreçte kritik rol üstlendiğini söyledi.

Yerli Sağlık Teknolojilerinde Yeni Hedefler

Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedeflediğini belirten Memişoğlu, COVID-19 salgını döneminde yerli solunum cihazının 45 gün içinde seri üretime geçirildiğini hatırlattı.

Bugün kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığını ifade eden Bakan, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin de yerli imkanlarla geliştirildiğini ve ilk kez bir Türk hastada başarıyla kullanıldığını söyledi.

"Aşılarımızı Kendimiz Üreteceğiz"

Yerli ultrason cihazları ve aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Memişoğlu, Türkiye'nin biyoteknoloji alanında önemli bir eşiğe geldiğini belirterek, "Birkaç yıl içerisinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz." dedi.

Organ Bağışı İçin e-Devlet Çağrısı

Organ bağışının önemine de değinen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunmaya davet etti.

Elektronik organ bağışı sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle kişinin beyanının esas alındığını belirten Memişoğlu, organ bağışı iradesinin vasiyet niteliğinde değerlendirileceğini ve bu düzenlemenin bağış süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Sağlık İhracatında Yeni Hedef

Türkiye'nin sağlık sektörünü ekonomik açıdan da büyütmeyi hedeflediğini belirten Memişoğlu, ilaç ve sağlık teknolojilerinde üretim kapasitesini artırarak ihracatı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, "Özellikle sağlık sektörünün Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olmasını istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda ise 50 milyar dolar sağlık ihracatı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Yaşam İçin "Esenlik Mevzuatı" Geliyor

Sağlıklı bireylerin sağlıklarını korumaya yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını da açıklayan Memişoğlu, hazırlanan Esenlik Mevzuatı kapsamında oteller ve benzeri yaşam alanlarında sağlıklı yaşam hizmetlerinin sunulacağını belirtti.

Yeni modelde hekim, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların görev alacağını ifade eden Memişoğlu, amaçlarının hastalık tedavisi değil, bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını korumalarına katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.